Rusya'nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Rusya'nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları'na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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