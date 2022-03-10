Rusya'nın kuşatması altındaki Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti - Son Dakika
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Rusya'nın kuşatması altındaki Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti

10.03.2022 19:36
Rusya'nın kuşatması altındaki Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'i yaklaşık 2 milyon kişinin terk ettiğini ifade etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'i yaklaşık 2 milyon kişinin terk ettiğini ifade etti.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik kuşatmasına devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus ordusunun saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Kiev'den 2 milyona yakın kişinin kenti terk ettiğini ifade ederek, "Kiev bir kaleye dönüştürüldü. Her sokak, her bina, her kontrol noktası güçlendirildi" dedi.

Rus ordusunun Kiev'in kuzeydoğusuna dayandığı düşünülüyor. Dün gece ise, şehre giden ana yolun kontrolü için Rusya ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

(İHA)

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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