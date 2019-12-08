Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Kuzey Kutbu'na hava üssü kurduğu iddiası
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Rusya'nın Kuzey Kutbu'na hava üssü kurduğu iddiası

7 saat önce

Danimarka basınında Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla avcı uçağı üssü kurmaya başladığı iddia edildi.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'na hava üssü kurduğu iddiası, System.String[]

Danimarka basınında Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla avcı uçağı üssü kurmaya başladığı iddia edildi.


Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki hareketliliğini takip eden Danimarka istihbaratı, uydu görüntülerine göre Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Frans Joseph'in en kuzeydeki sınır muhafız istasyonuna savaş uçağı üssü kurma hazırlığında olduğunu tespit etti. İstihbarat bilgilerine göre, Rusya'nın bu hava üssü için 2017 yılından itibaren Frans Joseph'te pist çalışmalarına başladığı ve tahminlere göre 2020 yılında aktif olarak bu üssün faaliyete gireceği ifade edildi. Danimarka basını medyaya sızan istihbarat raporlarını yayınlarken, Rusya'nın bu hamlesinin NATO, İskandinav ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. - MOSKOVA

Danimarka, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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