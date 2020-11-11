Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi - Son Dakika

Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndaki kıyıda tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürüsü, bilim insanlarını umutlandırdı.

Rusya'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların birarada bulunması bilmadamlarını şaşırttı. Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun birada sosyalleştiği anlar bilimadamları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

"BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI"

Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz, Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor. Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.