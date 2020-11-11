Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi - Son Dakika

Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi

11.11.2020 09:54
Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi, System.String[]

Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndaki kıyıda tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürüsü, bilim insanlarını umutlandırdı.

Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndaki kıyıda tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürüsü, bilim insanlarını umutlandırdı.

Rusya'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların birarada bulunması bilmadamlarını şaşırttı. Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun birada sosyalleştiği anlar bilimadamları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

"BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI"

Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz, Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor. Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.

Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun
Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:55
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı         
09:28
Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor         
09:17
Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın görüntülerini çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın görüntülerini çekti         
08:43
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak         
07:43
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı         
21:55
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 10:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'nın kuzeyinde mors sürüsü tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei