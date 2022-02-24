Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

24.02.2022 13:45
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rus Büyükelçisi'ni benimle buluşması ve Rusya'nın yasa dışı, sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalini açıklaması için (bakanlığa) çağırdım. Ağır yaptırımlar uygulayacağız ve ülkeleri Ukrayna'yı desteklemek için bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kelin, bir haftada ikinci kez bakanlığa çağrıldı

Rus Büyükelçi Kelin, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 22 Şubat'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Böylelikle Kelin, bir haftada ikinci kez İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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England, Ukrayna, Londra, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika


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