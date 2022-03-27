Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

27.03.2022 10:40
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna'nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.

Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna'nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.

Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.

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Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna, Yangın, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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