Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak

27.08.2022 14:32
Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak

Rusya'nın Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceği bildirildi.

Rusya'nın Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) gelecek haftalarda Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

Szijjarto, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "İnşaat başlasın." ifadesini kullanarak, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu şekilde Macaristan'ın uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanacağını belirten Szijjarto, böylece enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçileceğini kaydetti.

Szijjarto, reaktörlerin 2030'a kadar faaliyete hazır olacağı bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
Medvedev: 'Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak' Medvedev: 'Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak' Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi
Kaynak: AA

Macaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:56 Denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:32:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement