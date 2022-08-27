Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak

Szijjarto, Facebook 'ta yaptığı paylaşımda, "İnşaat başlasın." ifadesini kullanarak, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

BBC'nin haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) gelecek haftalarda Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Macaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

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