Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı

21.03.2022 18:32
Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı

- Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 16 Mart'ta Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar ortaya çıktı - Son Dakika


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