Rusya'nın Mıkolayiv'de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

- Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusunun vurduğu okul binasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusu bir okul binasını vurmuştu. Arama-kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, 3 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.
(Bekir Keskin/İHA)
Kaynak: İHA
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