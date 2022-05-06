Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi

06.05.2022 06:22
Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi

ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.

ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi - Son Dakika


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