Rusya'nın Nairobi Büyükelçiliği: Kenya'daki enflasyonun sorumlusu biz değiliz - Son Dakika
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Rusya'nın Nairobi Büyükelçiliği: Kenya'daki enflasyonun sorumlusu biz değiliz

17.03.2022 17:58
Rusya'nın Nairobi Büyükelçiliği: Kenya'daki enflasyonun sorumlusu biz değiliz

Rusya'nın Nairobi Büyükelçiliği, hükümetin Kenya'daki enflasyonun sebebi olarak Rusya-Ukrayna savaşını göstermesine tepki gösterdi.

Rusya'nın Nairobi Büyükelçiliği, hükümetin Kenya'daki enflasyonun sebebi olarak Rusya- Ukrayna savaşını göstermesine tepki gösterdi.

Büyükelçilik tarafından Twitter'den yapılan açıklamada, Kenya Hükümet Sözcüsü Kanze Dena'nın Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yakıt ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin nedeni olduğunu söylemesi eleştirildi.

Fiyatlardaki artışın Rusya'ya uygulanan tek taraflı yaptırımlar olduğunu ileri sürülen açıklamada, " Afrika'da fiyatlardaki yükselişin gerçek sebebi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu değil, ABD, Avrupa Birliği ve takipçilerince Rusya'ya uygulanan yasa dışı, tek taraflı yaptırımlar." ifadesi kullanıldı.

Kıtada yakıt ve gıda fiyatlarındaki artış birçok ülkede halkın tepkisine neden olurken, savaşın sürmesi halinde Rusya ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithal eden Afrika ülkelerinin gıda kriziyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

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Ukrayna, Nairobi, Kenya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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