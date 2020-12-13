Rusya'nın Norilsk kentini kar fırtınası vurdu - Son Dakika

Rusya'nın Norilsk şehrinde meydana gelen kar fırtınası şehirde hayatı felç etti. Kar fırtınası, fırtınaya dışarda yakalananların kamerasına yansıdı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk şehrinde kar fırtınası meydana geldi. Kar fırtınası şehirde hayatı felç etti. Fırtınaya dışarda yakalanan bölge sakinlerinin ise otobüs duraklarına ve yakındaki binalara sığınmak zorunda kaldığı ifade edildi. Havaalanı da dahil olmak üzere şehrin birçok bölgesini birbirine bağlayan Norilsk - Kayerkan – Alykel otoyolunun kar fırtınası uyarısı nedeniyle kapatıldığı, otobüs seferlerinin geçici olarak askıya alındığı ve bazı yollarda da hafif araçların geçişinin yasaklandığı belirtildi. Önceki gün kar ve rüzgar nedeniyle şehirde fırtına uyarısı yapıldığı ifade edildi.