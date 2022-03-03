Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi - Son Dakika
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Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi

03.03.2022 00:20
Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi

Rusya, nükleer kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. ABD, yanlış bir mesaj olarak algılanmaması için planlanan nükleer kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füze tatbikatını erteledi.

Putin'in Rus nükleer kuvvetlerine 'hazır olun' emrinin ardından ABD'den de bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesi üzerine, yanlış bir mesaj olarak algılanmaması için planlanan nükleer kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

"PUTİN'İN EMRİ SORUMSUZCA"

Günlük basın toplantısında konuşan Kirby, Putin'in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD'nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

"NİYETİMİZİ GÖSTERMEK ADINA ERTELİYORUZ"

Kirby, şunları söyledi: "Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."

"GERİYE ADIM ATTIĞIMIZ ANLAMINA GELMEMELİ"

ABD'nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi - Son Dakika


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