Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde

05.03.2022 00:07
Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.

Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın stratejik kuvvetlerini teyakkuza geçirmesi kapsamında nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat."

Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 Şubat'ta Rus ordusuna "caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna" geçirmesi talimatı vermişti.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus liderin bu talimatının, Rus nükleer doktrininde tam tanımını göremediklerini ve bu konuyu incelediklerini açıklamıştı.

Odessa'ya yönelik hareketlilik yok

Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, "Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik." yanıtını verdi.

Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu bölgedeki çatışmaları "Rusların düşüncesiz bir şekilde nükleer santrali askeri güçle almaya çalışması" olarak değerlendiren Kirby, "O yangının başlatan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Açıkçası saldırı vardı. Orada ağır mühimmat kullanıldı ve Rus güçlerinin o santralin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı bir saldırı vardı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı 'sorumsuzluğun zirvesi' Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı 'sorumsuzluğun zirvesi' Putin, Ukrayna savaşına yönelik 'sahte haberlere' hapis cezası öngören düzenlemeyi onayladı Putin, Ukrayna savaşına yönelik 'sahte haberlere' hapis cezası öngören düzenlemeyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı, Pentagon, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde - Son Dakika


Son Dakika
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 00:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement