Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

01.03.2022 11:52

- Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti Rus ordusunun Ukrayna'nın Okhtyrka kentine yönelik füzeli saldırısında 70 asker hayatını kaybetti.

- Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

KİEV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Okhtyrka kentine yönelik füzeli saldırısında 70 asker hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Sumi Valisi Dmitriy Jivitskiy yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun Sumi'ye bağlı Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Jivitskiy, "Rusya tarafından grad füzeleriyle yapılan saldırıda en az 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Jivitskiy ayrıca kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda cansız beden bulunduğunu da belirtti.

Bölgede sivil vatandaşlar ve resmi görevliler, saldırıdan sonra moloz yığınlarının arasında hayatta kalan birileri olabileceği umuduyla başlattığı arama-kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

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Ukrayna, Rusya, Asker, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'nın Okhtyrka kentindeki saldırısında 70 Ukraynalı asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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