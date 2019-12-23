Rusya'nın OPEC'e çağrısıyla petrol fiyatları düştü - Son Dakika
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Rusya'nın OPEC'e çağrısıyla petrol fiyatları düştü

6 saat önce

Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC), "gelecek yıla ilişkin üretim kısıntısı konusunu değerlendirmesine" ilişkin çağrısı sonrası, petrol fiyatları hafifi düştü.

Rusya'nın OPEC'e çağrısıyla petrol fiyatları düştü, System.String[]

Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC), "gelecek yıla ilişkin üretim kısıntısı konusunu değerlendirmesine" ilişkin çağrısı sonrası, petrol fiyatları hafifi düştü.

Gelişmeler sonrası, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 65.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.43 düşüşle 60.18 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili öncesi altın piyasalarında yatırımcıların dikkatli oldukları görüldü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.70 artışla 17.345 dolardan,

altın, yüzde 0.33 artışla 1,487 dolardan,

bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.805 dolardan,

platin, yüzde 0.84 artışla 921.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.38 artışla 1,815.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 283 liraya, çeyrek altın 463 liraya, Cumhuriyet altını da 1,918 liraya yükseldi.


Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
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