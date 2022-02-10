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Rusya'nın Paris Büyükelçisi Mechkov'dan Fransa'ya "akreditasyon" tepkisi - Son Dakika

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Mechkov'dan Fransa'ya "akreditasyon" tepkisi

10.02.2022 16:41
Rusya'nın Paris Büyükelçisi Mechkov'dan Fransa'ya "akreditasyon" tepkisi

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov, Fransa'nın Sputnik haber ajansına ve Russia Today televizyonu muhabirlerine akreditasyon vermemesini tepki göstererek "Fransız ortaklarıma (Rusya'da yayınları yasaklanan) Deutsche Welle (DW) meselesini daha fazla dikkat etmelerini tavsiye ederim.

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov, Fransa'nın Sputnik haber ajansına ve Russia Today televizyonu muhabirlerine akreditasyon vermemesini tepki göstererek "Fransız ortaklarıma (Rusya'da yayınları yasaklanan) Deutsche Welle (DW) meselesini daha fazla dikkat etmelerini tavsiye ederim." açıklamasında bulundu.

Mechkov, Sputnik'e verdiği demeçte, Rus medyasının ifade özgürlüğüne ve ülkelerde çalışma hakkına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Medyalara yönelik yaptırım politikasının seçtikleri bir yol olmadığını ancak bazı durumlarda "kırımızı çizgi" aşıldığında mütekabiliyet gerektiğini ifade eden Mechkov, Rusya'nın Almanya'ya tepki olarak DW'nin yayınlarını yasaklamasına ilişkin, "Bu, sabrımızın tükenebileceğini gösteriyor." dedi.

Mechkov, Elysee Sarayı'nın Sputnik ve Russia Today muhabirlerine akreditasyon vermemesine tepki göstererek "Fransız ortaklarıma (Rusya'da yayınları yasaklanan) Deutsche Welle (DW) meselesine daha fazla dikkat etmelerini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Rus medyasının Fransa'daki çalışmasıyla ilgili Fransız yetkililerle, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) basın özgürlüğünden sorumlu yetkililerle ve Avrupa Konseyi ile görüşüldüğünü ifade eden Mechkov, bu konuyu takip edeceklerini belirtti.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı. RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. DW'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de yaptığı açıklamada, Russia Today ve Sputnik'i "propaganda organı" olarak nitelendirmişti.

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Deutsche Welle, Fransa, Paris, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Paris Büyükelçisi Mechkov'dan Fransa'ya 'akreditasyon' tepkisi - Son Dakika


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