Rusya'nın Pasifik Filosu, Filipinler Denizi'nde Eğitim Yapıyor - Son Dakika
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Rusya'nın Pasifik Filosu, Filipinler Denizi'nde Eğitim Yapıyor

17.06.2022 13:41
Rusya'nın Pasifik Filosu, Filipinler Denizi'nde Eğitim Yapıyor

VLADİVOSTOK, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Pasifik Filosu basın bürosu Cuma günü filonun bir bölümünün, Filipinler Denizi'nde uçaksavar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahte düşmanın denizaltılarını arama eğitimi yürüttüğünü duyurdu.

VLADİVOSTOK, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Pasifik Filosu basın bürosu Cuma günü filonun bir bölümünün, Filipinler Denizi'nde uçaksavar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahte düşmanın denizaltılarını arama eğitimi yürüttüğünü duyurdu. Eğitim, Pasifik Filosu'nun deniz havacılık mürettebatıyla etkileşimi de kapsıyor. Mareşal Krılov komuta gemisi, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, korvetler ve büyük denizaltı savar gemisi Amiral Panteleyev gibi savaş gemilerini içeren eğitim, Pasifik Filosu'nun planlanan savaş eğitimi kapsamında yürütülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Filipinler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Pasifik Filosu, Filipinler Denizi'nde Eğitim Yapıyor - Son Dakika

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