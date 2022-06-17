Rusya'nın Pasifik Filosu, Filipinler Denizi'nde Eğitim Yapıyor

VLADİVOSTOK, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya 'nın Pasifik Filosu basın bürosu Cuma günü filonun bir bölümünün, Filipinler Denizi'nde uçaksavar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahte düşmanın denizaltılarını arama eğitimi yürüttüğünü duyurdu. Eğitim, Pasifik Filosu'nun deniz havacılık mürettebatıyla etkileşimi de kapsıyor. Mareşal Krılov komuta gemisi, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, korvetler ve büyük denizaltı savar gemisi Amiral Panteleyev gibi savaş gemilerini içeren eğitim, Pasifik Filosu'nun planlanan savaş eğitimi kapsamında yürütülüyor.

Putin, enerji, enflasyon ve gıdayla ilgili sorunların Batı'nın hatası olduğunu söyledi: (1)

Putin: '(Ukrayna'nın olası AB üyeliği) AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil.'

Kaynak: Xinhua

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