Rusya'nın petrol gelirlerinde düşüş sürüyor

Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'nin ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak, 66,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, geçen yılın 11 ayında yıllık bazda yüzde 11 azalarak, 220 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 41 azalışla 66,3 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek, 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.