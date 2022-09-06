Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı Primorskiy bölgesinde sürdü - Son Dakika
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Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı Primorskiy bölgesinde sürdü

06.09.2022 23:34
Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı Primorskiy bölgesinde sürdü

Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatının ana aşaması gerçekleşti.

Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatının ana aşaması gerçekleşti.

Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda devam eden Vostok-2022 tatbikatında, "olası düşman" güçlerine karşı saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatar, obüs ve havan topları ile tankların yer aldığı tatbikata, çeşitli askeri güçler katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği tatbikat, bir yerleşim biriminin sözde ele geçirilmesiyle sona erdi.

Vostok-2022 askeri tatbikatı

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına Rusya ile birlikte Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan'dan da askeri birlikler ve gözlemciler katılıyor.

Tatbikat, Rusya'nın doğusundaki Burdunı, Goryaçiye Klyuçi, Knyaze-Volkonskiy, Lagunnoye, Sergeyevskiy, Telemba, Uspenovskiy poligonlarında ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında gerçekleşiyor.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenlenen tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat görev yapıyor.

Tatbikat, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Vostok-2022' askeri tatbikatı Primorskiy bölgesinde sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı Primorskiy bölgesinde sürdü - Son Dakika
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