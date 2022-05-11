Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi! - Son Dakika

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldı. Bu dönemde Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

BATILI ÜLKELER REZERVLERİN YARISINA EL KOYDU

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu. Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.