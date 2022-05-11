Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi! - Son Dakika
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Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi!

11.05.2022 22:09
Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi!

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldı. Bu dönemde Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

BATILI ÜLKELER REZERVLERİN YARISINA EL KOYDU

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu. Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

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Rusya Merkez Bankası, 1 Mayıs, Nisan, Rusya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi! - Son Dakika


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