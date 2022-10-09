Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağı düştü

09.10.2022 23:38
Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağı düştü

Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü bildirildi.

Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü bildirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rostov, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Rostov bölgesinde 'Su-24' tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika
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