Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi

22.03.2022 17:14

Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mariupol'deki yerleşim bölgelerinde büyük yıkım meydana geldi.

Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mariupol'deki yerleşim bölgelerinde büyük yıkım meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 27 gündür sürüyor. Rusya askeri noktalar hariç sivil yerleşim bölgelerini de hedef alıyor. Rusya'nın yoğun olarak saldırdığı şehirlerden biri olan Mariupol'deki yıkım görüntülendi. Elektrik ve suyun kesildiği, telefon hatlarının çalışmadığı ve temel gıda ürünlerinin ulaştırılamadığı kent, hayalet şehre döndü. Rus birliklerinin vurduğu yerleşim bölgelerinde, otomobillerin yandığı, binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi
Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi
Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi

YORUMLAR
500
Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın saldırdığı Mariupol'de büyük yıkım meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement