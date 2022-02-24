Rusya'nın saldırı başlatmasıyla Brent petrol 102 doları gördü - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 102 doları aştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Brent petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatları 2014 yılından bu yana ilk defa 102 doları aşarak en yüksek seviyeyi gördü. Petrol fiyatlarında günlük yükseliş yüzde 5'i aştı.

Brent petrol Pazartesi günü 99 dolara kadar çıkmıştı, ardından 96 dolara gerilemişti.

(İHA)