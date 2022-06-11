Yardım dağıtımı
Zarar gören yerleşim yerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde acil durum ekipleri, sivillere çeşitli yardımlarını sürdürüyor. Öte yandan Rusya'nın devam eden saldırılarında Donetsk Oblastı'nda bulunan Kostyantynivka bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü. Sivillerin tahliye için bekleyişleri ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor - Son Dakika