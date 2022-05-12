Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti - Son Dakika
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Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti

12.05.2022 19:54
Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Rus saldırılarının başlamasından bu yana 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti. UNHCR tarafından geçtiğimiz ayın sonunda yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 8,3 milyon kişinin Ukrayna'yı terk edeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporunda ise, Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine denk gelen 8 milyondan fazla insanın Rus saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu aktarıldı.

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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