Rusya'nın saldırılarında Kiev'deki bir okul hasar gördü - Son Dakika
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Rusya'nın saldırılarında Kiev'deki bir okul hasar gördü

30.03.2022 16:35

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Baryshivka ilçesinde düzenlediği saldırıda bir okulda büyük hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Baryshivka ilçesinde düzenlediği saldırıda bir okulda büyük hasar meydana geldi.

Rusya 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Rus birlikleri Kiev'in Baryshivka ilçesinde yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir okulun spor salonunda hasar meydana geldi.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 790 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

(İHA)

Rusya'nın saldırılarında Kiev'deki bir okul hasar gördü
Rusya'nın saldırılarında Kiev'deki bir okul hasar gördü

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Kaynak: İHA

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