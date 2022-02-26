Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

26.02.2022 17:46

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası can güvenliği tehlikeye giren Ukraynalı aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası can güvenliği tehlikeye giren Ukraynalı aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları bir yandan güvende olmanın huzurunu diğer yandan vatanları ve geride bıraktıkları yakınları için üzüntü yaşıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden kızı ve oğluyla Türkiye'ye gelen Stanislav Volkav, ülkelerinde büyük bir savaş olduğunu söyledi.

"Türk bayrağını görmekten mutluyuz"

Şehirlerin Rusya ordusu tarafından bombalandığını anlatan Volkav, eşinin ve annesinin evlerinin saldırılarda zarar gördüğünü ifade etti.

Volkav, Ukrayna'da korku dolu anlar yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna ateş altında ve savaşmaya devam ediyoruz. Bu savaşı durdurmak için askerlerimiz ve halkımız savaşıyor. Tüm dünyadan gerçek anlamda yardım istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. İnsanlarımız ölüyor.

Ukrayna'dan ilk olarak Moldova'ya geçtik, orada gönüllüler bize kalacak yer sağladı. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Türk bayrağını görmekten dolayı çok mutluyuz."

Kiev'de yaşayan Julia isimli kadın ise tüm hayatlarının kısa sürede değişerek kötüye gittiğini söyledi.

Savaşın bir an önce sonlanmasını isteyen Julia, "İki gün önce bomba sesleriyle uyandık ve çok korktuk. Evimizden hemen çıktık. Çok az paramız var ve sadece üzerimizdeki kıyafetler var. İlk önce Moldova'ya geçtik. Romanya ve Bulgaristan'a geçtikten sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de arkadaşlarımız var, onların yanına gideceğiz. En kısa sürede ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

Adını vermek istemeyen bir başka grupta Rusya'nın ülkelerini bombaladığını ve savaştan kaçtıklarını dile getirdi.

Genç yaştaki grubun ülkelerini terk eden yanlarına köpekleri ve saksıdaki çiçeklerini almaları dikkati çekti.

Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

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Ukrayna, Türkiye, Edirne, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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