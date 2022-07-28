Rusya 'nın saldırılarının yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde Ukrayna kontrolündeki Bahmut'ta bir otele yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bina yıkıntılarının altında kalan kişi, Ukrayna Acil Durum Servisi görevlilerinin yoğun çalışması sonucu enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ukraynalı yetkililer, dün sabah saatlerinde Rus güçlerince vurulan otel enkazında iki kişinin cesedine ulaşıldığını, beş kişininse yıkıntıların arasından çıkartılıp hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Donetsk'te vurulan otel - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.