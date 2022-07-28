Donetsk'te vurulan otel

Rusya'nın saldırılarının yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde Ukrayna kontrolündeki Bahmut'ta bir otele yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bina yıkıntılarının altında kalan kişi, Ukrayna Acil Durum Servisi görevlilerinin yoğun çalışması sonucu enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ukraynalı yetkililer, dün sabah saatlerinde Rus güçlerince vurulan otel enkazında iki kişinin cesedine ulaşıldığını, beş kişininse yıkıntıların arasından çıkartılıp hastaneye götürüldüğünü belirtti.
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