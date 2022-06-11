Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya 'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ülkenin Rusya sınırına yakın kentlerinden Harkiv 'de, geceleri devam eden bombardımana rağmen vatandaşlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Son Dakika

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