Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Son Dakika
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor

11.06.2022 17:46

Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor.

Ukrayna vatandaşlarının voleybol oynaması UKRAYNA - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ülkenin Rusya sınırına yakın kentlerinden Harkiv'de, geceleri devam eden bombardımana rağmen vatandaşlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Saldırıların ardından kent merkezindeki birçok noktanın harabe haline geldiği Harkiv'de, 134 numaralı okul binasının bahçesinde bulunan spor alanlarına gelen bazı Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte voleybol oynuyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor - Son Dakika
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