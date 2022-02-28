Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındı - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinde kanser tedavisi gören çocuklar sığınaklara alındı.

Rusya-Ukrayna savaşı, hastaneleri de etkilemeye başladı. Başkent Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nde hasta sayısı azaltılırken, kanser tedavi görenler olası bir saldırı ihtimaline karşı hastanenin sığınağına götürüldü. Çocukların burada aileleriyle beraber yerlerde yattığı görüldü.

Hastane Müdürü Volodymyr Jovmir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki savaşla birlikte burada bulunan hasta sayısını azaltmak zorunda kaldık. Genellikle 600 veya daha fazla hastamız olurdu. Şimdi ise 200'e yakın hasta var ve tıbbi hizmet almadan yaşayamayan, yani ilaca, tıbbi malzemeye, sağlık çalışanlarına ihtiyacı olan hastalar var sadece." dedi.

"Yardım etmek istiyorsanız lütfen savaşı durdurun"

Ayrıca acil bakıma ihtiyacı olan yetişkin hastaları da kabul etmeye başladıklarını anlatan Jovmir, "İnsanlar sokağa çıkamıyor, her tarafta savaş var, hava saldırısı uyarıları var ve sokaklarda ateş edildiğini görüyorsunuz. Yani savaş korkunç bir şey. Bize nasıl yardım edeceğinizi sorarsanız, lütfen savaşı durdurun, yani saldırılar dursun, onlar (Rusya) burada ateş açmasın, bombalanmayalım." diye konuştu.

"Ukrayna'da büyük bir insani felaket yaşanıyor"

Jovmir, kurşunlar veya şarapnellerle yaralanan 4 çocuğun yanı sıra 3 yetişkinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Gazetecilerin kendisine sadece kurşun yaralarını sorduğunu ifade eden Jovmir, "Oysa şu anda Ukrayna'da büyük bir insani felaket yaşanıyor. Çünkü sıradan apandisit hastası çocuklar yardım alamıyor. İnsüline ihtiyacı olan çocuklar yardım alamıyor. Anne sütü olmayan, anne sütüne ihtiyacı olan bebekler için de mamamız yok. Aslında böyle birçok sorun var." diye konuştu.

" Bebekleri nasıl geride bırakabilirsiniz?"

Jovmir, savaşın durdurulmasını isteyerek, "En büyük dezavantajı (hastanemizde) huzurun olmamasıdır. Çünkü alarm çalarsa ve ameliyathane 6. kattaysa, bombardıman sırasında sağlık görevlileri nasıl yardımcı olabilir? Teorik olarak, her şeyi bırakıp aşağıya (sığınaklara) koşmalılar. Bebekleri nasıl geride bırakabilirsiniz? ya da yoğun bakımda olan veya oksijene ihtiyacı olan çocuklar ne olacak?" diye sordu.

Bazı çocukları hayatta tutacak koşulların sadece hastanede olduğuna işaret eden Jovmir, "Bu nedenle, tıbbi gönüllüler böyle çocuklarla birlikte kalıyor. Hayatlarını riske atıyorlar ama çocukları hayatta tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sokaklarda çocuklar vuruldu"

Cerrah Oleg Godik ise "5 gündür burada çalışıyoruz. Savaşın ilk saatinden itibaren çocuk kliniğimizin stratejik yönünü ve stratejik konumunu anlayarak burada bir hastane açtık. Hem sivil halka hem de ordumuza elimizden geldiğince yardım etmeye, onlara destek olmaya karar verdik. Savaşın ilk saatinden beri herkese açığız. Bugün herkese yardım ediyoruz. İlk 2 gün yoğun bir şekilde hastalar kabul edildi, bunlar yaralı insanlardı." diye konuştu.

Bunlar arasında sokakta vurulan çocuklar olduğunu kaydeden Godik, "Arabada bir aile vardı ve vuruldular. Bütün çocukları (hastaneye) kabul ettik. Maalesef 1 çocuk öldü. Aileyi kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Şu anda mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışıyoruz. Bir gün önce, tüm arabası aynı şekilde vurulan ilk yetişkin hastamızı aldık, hayatta kalan tek kişi oydu. Boynunda mayın şarapnel yarası vardı ve kanıyordu. Şimdi yoğun bakımda, durumu kritik. (Daha önce yaralanan) 5 kişinin durumu ise stabil." dedi.