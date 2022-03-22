Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi - Son Dakika
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Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi

22.03.2022 09:51

Rusya'nın gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Harkov kentinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Harkov kentinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş aralıksız sürerken Ukrayna'nın Harkov kenti de gece saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Rus ordusu tarafından Harkov'a hem savaş uçakları hem de füzelerle saldırılar yapıldı. Saldırılar halen devam ederken, yerel basında bazı yerleşim alanlarına füzeler isabet etti. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, kentte sivil yerleşim alanlarının hasar aldığı görülürken, can kaybı ve yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi
Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi
Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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