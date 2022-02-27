Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi - Son Dakika
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Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

27.02.2022 13:36

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi
Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi
Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

YORUMLAR
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Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı 'lejyoner birliği' kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı 'lejyoner birliği' kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor

Ukrayna, Petrol, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi - Son Dakika


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