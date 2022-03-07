Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı - Son Dakika

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 60 milyon dolar değerine ulaştığı bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi, Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışı miktarını açıkladı.

26 Şubat'tan bu yana Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına 118 bin işlemle toplam 59,2 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı bildirildi.

Elliptic verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 6 Mart itibarıyla 50 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı. Ukrayna ordusunu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına da yaklaşık 9 milyon değerinde kripto para bağışı oldu.

Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışlarının yüzde 31,2'si Bitcoin transferinden oluştu.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve gizemli dijital sanatçı Pak'ın, NFT satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını kullanarak yaklaşık 1,9 milyon dolar bağışlaması dikkati çekti.

Ukrayna hükümeti, 26 Şubat'ta resmi Twitter hesabından, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

Bu arada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alexander Bornyakov, şimdiye kadar askeri malzemeler için bu bağışların 15 milyon dolarının harcandığını bildirdi.