Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı

28.02.2022 21:53
Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı

Macaristan'a, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 89 bin 561 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Macaristan'a, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 89 bin 561 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Alexandra Szentkiralyi, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve gelenlere her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Ukrayna'dan Macaristan'a 24 Şubat'tan bugüne toplam 89 bin 561 kişinin giriş yaptığını kaydeden Szentkiralyi, bugüne kadar 139 kişinin de iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar Macaristan sınırında Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar Macaristan sınırında Kırgızistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Macaristan üzerinden tahliye etmeye başladı Kırgızistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Macaristan üzerinden tahliye etmeye başladı

Macaristan, Hükümet, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 22:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement