Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika
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Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti

02.03.2022 03:26
Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 105 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Ukraynalıların Macaristan'a girişinin devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldiği bilgisi paylaşıldı.

Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

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Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında

Macaristan, Ukrayna, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika
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