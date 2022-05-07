Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 400 bini aştı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Slovakya'ya 400 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zuzana Eliasova, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Slovakya'ya son 24 saatte 3 bin 385 kişinin geldiği söyledi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Ukrayna'dan Slovakya'ya 400 bin 783 kişinin giriş yaptığını aktaran Eliasova, toplam 74 bin 279 kişinin geçici iltica talebinde bulunduğunu belirtti.