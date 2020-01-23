Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı - Son Dakika Ekonomi

Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı

6 saat önce

Rusya'da sanayi üretimi endeksi 2019'da yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı, System.String[]

Rusya'da sanayi üretimi endeksi 2019'da yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı.

Rusya'nın sanayi üretiminin Aralık 2019'da ise yıllık bazda yüzde 2,1 yükselirken aylık bazda yüzde 8,9 yükselmesi dikkati çekti.

Ülkede mineral kaynakların üretimi 2019'da yıllık bazda yüzde 3,1 artarken, işleme sanayi yüzde 2,3 büyüdü.

Rusya'nın sanayi üretimi 2018'de yıllık bazda yüzde 2,9 büyümüştü.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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