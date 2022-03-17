Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, Bosna'nın olası NATO üyeliğine tepki göstereceklerini belirtti - Son Dakika
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Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, Bosna'nın olası NATO üyeliğine tepki göstereceklerini belirtti

17.03.2022 21:15
Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, Bosna'nın olası NATO üyeliğine tepki göstereceklerini belirtti

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, Bosna'nın NATO'ya üye olma konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu ancak Moskova'nın da kendi çıkarlarına göre bu karara tepki gösterme hakkı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, Bosna'nın NATO'ya üye olma konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu ancak Moskova'nın da kendi çıkarlarına göre bu karara tepki gösterme hakkı olduğunu söyledi.

Kalabuhov, Federalna Televziyon kanalında bir programda yaptığı açıklamada, "Eğer Bosna Hersek herhangi bir birliğin üyesi olmaya karar verirse, bu ülkenin iç işlerine tabi bir konudur. Fakat Rusya'nın tepkisi de olacaktır." dedi.

Bir tehdit olması durumunda, hareket edeceklerini belirten Kalabuhov, "Ukrayna örneğinde beklentilerimizin ne olduğunu gösterdik." diye konuştu.

Büyükelçi Kalabuhov, Rusya'nın plan hazırlıkları içinde olduğunu iddia eden Avrupa'nın "en büyük tehlike" olduğunu ileri sürdü.

Rus Büyükelçinin açıklamasına tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Kalabuhov'un konuşmasında Ukrayna örneğini vermesini, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saldırı" olarak değerlendirdi.

Dzaferovic, "Bosna Hersek, anayasa ve kanunlar çerçevesinde geleceğiyle ilgili kararları kendisinin vereceği, vatandaşlarının talep ve çıkarları hususunda hareket eden egemen bir ülkedir. Başkalarının çıkarlarına göre hakaret etmeyiz ve Rusya, Bosna'nın geleceği hakkında kendine vazife çıkarma hakkına sahip değil." dedi.

Bosna Hersek'in bugüne kadar verdiği gerek Avrupa Atlantik yolu gerekse NATO üyeliği başvuru sürecini kendi kurumlarının kararıyla olduğunu belirten Dzaferovic, "Bunu demokratik prosedür ve temeller üzerine izlemekteyiz. Bu şekilde de kalacak. Bosna Hersek, Rusya Büyükelçiliği tarafından yöneltilmiyor." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Rusya Büyükelçisi Kalabuhov'un açıklamalarını "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Komsic, Kalabuhov'un, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğü Ukrayna örneğini aktardığı mesajının tek bir anlam içerdiğini ve bunun Bosna Hersek için "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da "Kalabuhov'un son tehditleri, sorumsuzca ve kabul edilemez. NATO ile egemen ülkeler arasındaki düzenlemelere üçüncü taraflar karar veremez. Bosna Hersek'i Avrupa-Atlantik topluluğuna katılmak için gerekli adımları atma konusunda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Saraybosna, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, Bosna'nın olası NATO üyeliğine tepki göstereceklerini belirtti - Son Dakika


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