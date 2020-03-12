Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü - Son Dakika
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Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü

7 saat önce

Rusya'nın Suriye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü'ndeki 5 savaş uçağı İran üzerinden hareketle Rusya'ya geri döndü.

Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü, System.String[]

Rusya'nın Suriye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü'ndeki 5 savaş uçağı İran üzerinden hareketle Rusya'ya geri döndü.

Rusya'nın Suriye'deki en önemli ve en büyük hava üssü olan Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya tarafından hava üssüne keşif uçağı gönderilirken dün Rus savaş uçakları Rusya'ya geri döndü. Sivil radar takip merkezleri tarafından uçakların rotalarıyla ilgili paylaşılan verilere göre dün Rus Hava Kuvvetleri'ne ait RA-85041 kuyruk numaralı TU - 154 tipi uçak İran hava sahasını kullanarak Hazar denizi üzerinden Rusya'daki Volga şehrindeki askeri hava alanına ulaştı. Bu uçağın arkasından ise Rus SU-24 tipi 4 adet asker bombardıman uçakları havalandı. Bu uçaklarda birlikte hareket ederek aynı güzergahtan Volga'da bulunan askeri havaalanına ulaştı. Rus uçaklarının Rusya'ya dönüşleri ile ilgili Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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