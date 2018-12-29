Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Sesten 27 Kat Hızlı Giden Füzesi, Amerika'nın Elini Kolunu Bağladı

Rusya'nın Sesten 27 Kat Hızlı Giden Füzesi, Amerika'nın Elini Kolunu Bağladı

1 saat önce

Rusya günümüzdeki silahlanma yarışında öne geçecek bir hamle yaptı. Avangard füzesi ile rakiplerini korkutan Rusya savaşta liderliğini koruyabilecek mi?

Rusya'nın Sesten 27 Kat Hızlı Giden Füzesi, Amerika'nın Elini Kolunu Bağladı, System.String[]
Rusya'nın yeni füzesi Avangard, Rus devlet Başkanı Putin eşiliğinde test edildi. Orenburg bölgesinde test edilen füze başarılı bir şekilde hedefini yok etti. Ses hızını 27 defa geçebilen bir füze olan Avangard, hem nükleer hem konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor.




National Interest isimli dergide çıkan habere göre "Amerikan Füze Savunma Sistemleri bu füzeye karşı koyabilecek güçte değil." Eğer bu haber doğruysa günümüzde füze yarışını şu an Rusya önde götürüyor diyebiliriz.




Diğer savunma dergisi olan Washington Examiner dergisi ise, "hipersonik sistemlerimiz var ama bu sistem hepsinden üstün görünüyor. Yarışmamız ve durdurmamız pek mümkün görünmüyor. Zaten hem nitelik hem de nicelik olarak daha kötü durumdayız."




CNBC haberlerine göre, en gelişmiş hava savunma sistemleri bu sistemin karşısında dayanamaz. ABD istihbaratları zaten daha önceden 2020 yılında, Rusya'nın silah envanterinde sesüstü silahların olacağını söylemişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:06 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Teknoloji
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