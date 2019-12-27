Rusya'nın sesten 27 kat hızlı hipersonik nükleer saldırı silahı hizmete girdi

Rusya ses hızını 27 kat aşabilen yeni bir hipersonik saldırı silahının hizmete girdiğini açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı'nın Başkan Vladimir Putin'e verdiği raporda 'Avangard' adlı hipersonik kayma/süzülme aracının füzelere monte edildiği ve kullanıma hazır olduğu ifade edildi.



Başkan Putin Avangard'dan ilk defa Mart 2018'de bahsetmiş, füzeyi 1957'de eski Sovyetler Birliği'nin ilk uydusunu uzaya göndermesinde yaşanan teknolojik atılıma eş değerde gördüğünü açıklamıştı.