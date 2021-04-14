Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın getirdiği seyahat kısıtlamasının Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısında yaklaşık 500 binlik düşüş yaşanmasına neden olabileceğini söyledi. Ankara, Rusya'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerine çıkan yeni korona vakası sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararının olası ekonomik etkilerine dair tahminini açıkladı.

Açıklamaları Türk medyası tarafından aktarılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir" ifadesini kullandı.

Yaz rezervasyonlarında şu anda "sıkıntı gözükmediğini" söyleyen Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir" diye ekledi.

Türk medyası ayrıca geçen yıl korona nedeniyle Alman turist kaybını asgari seviyelere çekebilmek için Berlin ile özel bir düzenleme yapan Ankara'nın Moskova ile de benzer bir uygulamaya gitme hedefinde olduğunu bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bu kapsamda önümüzdeki dönemde Moskova'ya gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu: Siyasi bir gerekçe görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova'nın uçuşları kısıtlama kararının ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın, Rusya Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda alındığını belirterek "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Moskova hafta başında yaptığı açıklama ile Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar kısıtlama getireceğini duyurmuştu.

Rus heyet Türkiye'ye gidecek

Rusya'nın aldığı kararla ilgili görüşleri sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ""Dün mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda bir heyet göndereceklerini, burada özelikle bizim bazı bölgelerde, Muğla, Antalya, İzmir, Aydın gibi sertifikasyon uyguladığımız, yaygın uyguladığımız bir bölge, o bölgede aldığımız tedbirleri görme noktasına bir heyetin geleceğini, ona göre önümüzdeki dönem değerlendirmenin daha rahatlıkla yapılacağını söyleyebilirim" demişti.

Bakan Koca, "Bizim özellikle o bölgelerde, turizmin yoğun olduğu bölgede aldığımız tedbirleri ve sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim" diye eklemişti.

Türkiye'yi 2020 yılında yaklaşık 2 milyon Rus turistin ziyaret ettiği açıklanmıştı. Pandemi, geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşürmüştü.

DW/CÖ,HS

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