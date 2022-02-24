Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

24.02.2022 12:55
Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Ukrayna sınırına yakın kentlerde de yeni önlemler alınıyor. Rusya'nın güney bölgelerinde uçuşlara ara verilirken, bazı sınır kentlerine bombalar düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Rusya Eğitim Bakanlığı, Donbass'a sınır olan Rostov kentindeki tüm sınır noktalarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, sivil halkın ve çocukların güvenliği için böyle bir karar alındığı vurgulanırken okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Ukrayna'da halk metro istasyonuna sığındı Ukrayna'da halk metro istasyonuna sığındı İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar yakınlarından bilgi almak için konsolosluğa geldi

Saldırı, Çatışma, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement