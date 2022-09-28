"Astoria Grande" kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi - Son Dakika
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"Astoria Grande" kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi

28.09.2022 10:51
"Astoria Grande" kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 470 mürettebatı bulunan Panama bandıralı geminin yolcularını, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

Turistler, işlemlerinin ardından liman çıkışında kendilerine verilen Rusça yazılı broşürlerle ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren turistler, fotoğraf çektirdi.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" 3 Ağustos'ta 350, 14 Eylül'de de 779 yolcusuyla Amasra'ya gelmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Astoria Grande' kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Astoria Grande" kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi - Son Dakika
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