Turistler, işlemlerinin ardından liman çıkışında kendilerine verilen Rusça yazılı broşürlerle ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 'Astoria Grande' kruvaziyeri 843 yolcusuyla üçüncü kez Amasra'ya geldi - Son Dakika

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