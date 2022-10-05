"Astoria Grande" kruvaziyeri 796 yolcusuyla dördüncü kez Amasra'da

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden ve 796 Rus turisti taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, dördüncü kez Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 427 mürettebatı bulunan Panama bandıralı geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, kentin en çok tercih edilen mekanları arasında yer alan Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirdi.

Burada fotoğraf çektiren Rus turistlerden bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" 3 Ağustos'ta 350, 14 Eylül'de 779, 28 Eylül'de de 843 yolcusuyla Amasra'ya gelmişti.