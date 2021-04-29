Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha "istenmeyen kişi" ilan edildi - Son Dakika

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha "istenmeyen kişi" ilan edildi

29.04.2021 15:29
Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha

Bulgaristan ile Rusya arasında siyasi gerginlik tırmanırken Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Bulgaristan ile Rusya arasında siyasi gerginlik tırmanırken Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın Bakanlığa istişareye çağırıldığı ve sınır dışı edilecek diplomatla ilgili talimatlar verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müstafi Başbakan Boyko Borisov hükümetindeki Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Başsavcılığının ülkede son 10 yılda 4 askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda, Rusya askeri istihbaratının parmağı olduğunu gösteren bilgileri açıkladığını anımsattı.

Zaharieva, soruşturma kapsamında, Rus ajanların Bulgaristan vatandaşı 3 kişiyi zehirleme girişiminde bulunduğuna da işaret ederek Rusya'dan bu soruşturmayla ilgili iş birliği beklediğini ifade etti.

Rusya resmi devlet makamlarının Bulgaristan ile ilgili bulundukları "alaycı" açıklamalarını alakasız bulduğunu belirten Zaharieva, "Biz Avrupa Birliği (AB) üyesi ve NATO müttefikiz. Ancak bu durum, Rus makamların ifade ettiği gibi 'sahiplerimizin olduğu' anlamına gelmez. Bulgar güvenlik servisleri sadece ve sadece milli çıkarlarımızın uğuruna faaliyet gösterir." dedi.

Bulgaristan'ın sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 9'a çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Bulgaristan'da süren soruşturmayla ilgili "ironik" yorumlarda bulunmuştu.

Son 1,5 yılda Bulgaristan'ın "casusluk yaptıkları gerekçesiyle" sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 9'a çıktı.

Müstafi Başbakan Boyko Borisov da hükümetin bugünkü oturumu sırasında, "Rusya ile dost ve ortak olmak istiyoruz ancak lütfen, rica ederim Ruslar bize ispiyonculuk yapmasınlar, önlemimizi alırız." dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk soruşturması

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, dün yaptığı açıklamada, ülkede son 10 yılda farklı askeri mühimmat depolarında meydana gelen 4 ayrı patlamanın Rusya Askeri İstihbarat (GRU) subaylarınca organize edildiğini belirtti.

Geşev, bu olaylara karışan 3 Rus subayın söz konusu mühimmat depolarında patlayıcıların sahibi olan Bulgar silah tüccarı Emiliyan Gebrev ve diğer 2 kişiyi 2015'te zehirlemeye de çalıştıklarını ifade etti.

Tüm "kazalarda" ölen veya yaralanan olmadığını aktaran Geşev, depolarda çalışanların tahliye edilmesi için önce yangın çıkartıldığını, ardından içindeki stokların uzaktan kumandayla patlatıldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi - Son Dakika


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