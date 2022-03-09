Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

09.03.2022 01:22

- Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

KİEV - Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sumi Valiliği ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada Sumi bölgesindeki saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Rus uçakları Sumi bölgesinde, sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bölgede kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise Rusya saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler 2'sinin çocuk olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "7 Mart gecesi düşman unsurları Romenskaya ve Sportaka caddelerindeki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri intikal etti. Yapılan müdahaleler sayesinde yangın söndürüldü. Enkaz altında kalan bazı vatandaşlar çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sahil kenti Mıkolayiv'deki yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Harkov'da da 9 katlı bir binanın vurulması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

YORUMLAR
500
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Sumi şehrinden 3 bin 500 sivil tahliye edildi Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Sumi şehrinden 3 bin 500 sivil tahliye edildi Son dakika haberleri: Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü Son dakika haberleri: Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

Ukrayna, Rusya, Sumi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement