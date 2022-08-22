Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı

22.08.2022 17:34
Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa açıklama yaparak, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa açıklama yaparak, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Dugin'in yakın arkadaşı Konstantin Malofeyev, Dugin'in yazılı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Saldırı nedeniyle Ukrayna'yı suçlayan Dugin, "Hepinizin bildiği gibi, Nazi Ukrayna rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda kızım Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki 'Gelenek' adlı festivalden dönerken 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada vahşice öldürüldü." açıklamasını yaptı.

Dugin, kızı Darya Dugina'nın, Rusya'nın düşmanları tarafından "sinsice" öldürüldüğünü belirterek, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kızının ölümü nedeniyle yalnızca "intikam" istemediklerine işaret eden Dugin, "Kalplerimiz sadece intikamdan veya karşılık vermekten fazlasını istiyor. Sadece zaferimize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Dugin, Darya Dugina için yarın cenaze töreni düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Darya Dugina kim?

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda "siyasi gözlemci" olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü
Kaynak: AA

Aleksandr Dugin, Darya Dugina, Siyaset, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement