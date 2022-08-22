Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa açıklama yaparak, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Dugin'in yakın arkadaşı Konstantin Malofeyev, Dugin'in yazılı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Saldırı nedeniyle Ukrayna'yı suçlayan Dugin, "Hepinizin bildiği gibi, Nazi Ukrayna rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda kızım Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki 'Gelenek' adlı festivalden dönerken 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada vahşice öldürüldü." açıklamasını yaptı.

Dugin, kızı Darya Dugina'nın, Rusya'nın düşmanları tarafından "sinsice" öldürüldüğünü belirterek, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kızının ölümü nedeniyle yalnızca "intikam" istemediklerine işaret eden Dugin, "Kalplerimiz sadece intikamdan veya karşılık vermekten fazlasını istiyor. Sadece zaferimize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Dugin, Darya Dugina için yarın cenaze töreni düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Darya Dugina kim?

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda "siyasi gözlemci" olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.