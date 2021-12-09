Rusya'nın, tehlike oluşturduğunu öne sürdüğü Ukrayna gemisi, rotasını çevirdi - Son Dakika

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini öne sürdüğü Ukrayna donanmasına ait geminin rotasını geri çevirdiğini bildirdi.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı'na ilerlediği öne sürülen Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin rotasını geri çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, geminin, Rusya'nın taleplerine karşılık vermediği, faaliyetlerinin ise kışkırtmaya yönelik ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." dedi.

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.